أحمد جودة - القاهرة - أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال تفقده اختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية

خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية وحضوره اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية، أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من التصريحات المهمة التي تناولت التعليم العسكري، الاقتصاد، التحول الرقمي، الأمن المجتمعي، الاستدامة الزراعية، ودور الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية. وجاءت تصريحاته في إطار حوار تفاعلي موسع مع الطلاب وحاملي الدكتوراه من وزارة الأوقاف، مؤكدًا حرص الدولة على إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على قيادة مستقبل الوطن.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في نقاط:

فيما يتعلق بانتقاء الطلبة والتعليم العسكري:

الأكاديمية العسكرية تحرص على اختيار أفضل العناصر بموضوعية وتجرد عبر منظومة مميكنة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.

الأكاديمية تلعب دورًا كبيرًا في صياغة الشخصية المصرية وتأهيل الشباب للمشاركة في تطوير الدولة.

كلية الطب العسكري تقدم مستوى علمي يضاهي أفضل كليات الطب في العالم، وخريجوها سيقفون في صف واحد مع خريجي الجامعات الدولية الكبرى.

النظام المميكن في الدراسة والامتحانات يضمن تقييمًا حقيقيًا للطلبة.

طمأن الرئيس أسر الطلبة بأن الكلية تدار بحوكمة وانضباط كاملين.

فيما يخص التنمية والاقتصاد:

الدولة تعمل على وضع حلول مستمرة للتعامل مع الدين الداخلي والخارجي وتحسين الوضع الاقتصادي.

هناك خطة وطنية طموحة لتطبيق الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مؤسسات الدولة.

تطوير التعليم وربطه بسوق العمل الداخلي والدولي جزء أساسي من خطة الدولة.

عام 2026 سيشهد دخول 4.5 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، ما يعزز الأمن الغذائي.

لا يمكن تحقيق اكتفاء ذاتي كامل بسبب الطبيعة الصحراوية لمصر وارتفاع عدد السكان، لذا يجب ترشيد الاستهلاك.

محطة الضبعة النووية ستنتج 4.8 جيجاوات من الكهرباء وتدعم الطب النووي والمجالات العلمية.

فيما يخص الشباب والصحة العامة:

أهمية رفع اللياقة البدنية ونشر ثقافة الرياضة بين الشباب والنشء.

الرئيس منفتح على أي مقترحات تخص الشباب، بما فيها تعزيز دور اتحادات الطلاب.

فيما يتعلق بالأمن المجتمعي والقوانين:

تعديل قانون الطفل له بعد مجتمعي، والأهم هو التنفيذ الصارم للقوانين القائمة.

المجتمع الأسرة، المدرسة، الجامعات، المساجد والكنائس، الإعلام له دور في مكافحة الجريمة وتعزيز الوعي.

عن دور مصر الإقليمي:

مصر تعمل على تحقيق الاستقرار في دول المنطقة، مثل جهودها لوقف الحرب في غزة.

مصر خسرت نحو 8 مليارات دولار بسبب الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

عن المشاركة السياسية:

ما قام به الرئيس في انتخابات مجلس النواب كان بمثابة “فيتو” اعتراضًا على ممارسات غير مرضية.

مصر كانت على "حافة الهاوية" عام 2011، والدولة تعمل منذ 2014 على تغيير الوضع للأفضل، ويتطلب ذلك إرادة جماعية.

حول وسائل التواصل الاجتماعي:

وسائل التواصل جزء من التقدم العالمي ويمكن الاستفادة منها إيجابيًا مع حسن الاستخدام.

بشأن الأئمة والدعاة: