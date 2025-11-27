الارشيف / أخبار مصرية

رئيس الوزراء: قادة العالم أشادوا بدور مصر والرئيس السيسى بقضية فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 نوفمبر 2025 04:28 مساءً -  

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه عقد اجتماعات ثنائية مع قادة الدول الإفريقية خلال مشاركته فى قمة العشرين، والقمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وهناك إشادات بجهود مصر فى إنجاح قمة شرم الشيخ للسلام ولموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية ودوره.

 

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن قادة العالم أيضا أبدوا انبهارهم بالمتحف المصري الكبير وإعجابهم الشديد لما تم فى مصر من نقلة نوعية وبناء دولة جديدة.

