أمل الحناوي: موسكو ترى أن خطة واشنطن مازالت بحاجة إلى تشديد إضافي

أحمد جودة - القاهرة -

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إنّ التطورات المتعلقة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا تتسارع، ويأتي ذلك وسط تديد أمريكي بوقف الدعم العسكري والمالي لكييف إذا لم تقبل بخطة السلام المكونة من 28 بندا بحلول اليوم الخميس، قبل أن تتراجع واشنطن عن الموعد.

وأضافت "الحناوي"، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ترامب أكد تطوعه إلى الاجتماع مع نظيره الأوكراني والروسي قريبا، ولكن عندما تكون الصفقة لإنهاء هذه الحرب نهائيا أو تكون في مراحلها النهائية.

وتابعت، أن ترامب أعرب عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق لحل سلمي للأزمة الأوكرانية أصبح على وشك التحقيق، ورغم أن الخطة الأمريكية وصفها البعض بأنها تميل إلى الكرملين، فإنها بالنسبة لموسكو مازالت بحاجة إلى المزيد من التشديد، سواء فيما يتعلق بقيود الجيش الأوكراني أو تدمير الإمدادات الغربية.

وواصلت، أن الصورة النهائية لمستقبل الأزمة الأوكرانية تظهر وكأنها معقدة، وبخاصة أنها تتوقف على مدى استعداد بوتين للقبول بتسوية أدنى من الحد الأقصى لطموحاته أو مدى تمسكه بالانتظار على أمل انهيار أوكرانيا أو تراجع الإرادة الغربية.