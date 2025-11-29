بدء قمة رؤساء برلمانات المتوسط لبحث الأمن والتنمية وإعادة إطلاق "برشلونة"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 نوفمبر 2025 10:32 صباحاً - بدأت منذ قليل، الجلسة الرئيسية لقمة رؤساء البرلمانات ضمن فعاليات منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

افتتح الجلسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والذي تستضيفه مصر بمناسبة الذكرى الثلاثين لانطلاق عملية برشلونة.

وتشهد الجلسة المنعقدة تحت عنوان "كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط"، حضورًا واسعًا لوفود برلمانية تمثل دولًا من شمال وجنوب المتوسط، بهدف تعزيز الشراكة الإقليمية.

تناقش القمة أبرز الأولويات المشتركة، مع تركيز خاص على قضايا الأمن والتنمية والاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى بحث آليات فعالة لدعم الحوار والتكامل المشترك بين برلمانات المنطقة.

وسبقت جلسة قمة رؤساء البرلمانات، اجتماعات المكتب والمكتب الموسع للمنتدى التي انطلقت أمس الجمعة، وناقشت ملفات التعاون البرلماني وسبل تعزيز التكامل الإقليمي.