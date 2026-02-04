رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 12:07 صباحاً - تتجه أنظار الملايين من عشاق الكرة الإنجليزية الليلة صوب معقل المدفعجية بملعب الإمارات، حيث يستقبل أرسنال غريمه تشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية كاراباو كاب، وفي الفقرات التالية نوافيكم بموعد مباراة أرسنال ضد تشيلسي والقناة الناقلة.

يدرك البلوز أنه لا مستحيل في مباريات الكؤوس، متسلحين برغبة رد الاعتبار وقلب الطاولة في عقر دار المنافس لحجز تذكرة العبور ومواجهة الفائز من قمة مانشستر سيتي ونيوكاسل.

ويدخل الجانرز المواجهة بوضع مريح نسبيًا بعد تفوقهم في لقاء الذهاب بملعب ستامفورد بريدج بنتيجة (3-2)، ليصبح رفاق ميكيل أرتيتا على بعد خطوة واحدة من بلوغ النهائي الكبير.

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي اليوم

تنطلق صافرة بداية ديربي لندن في الأوقات التالية:

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد تشيلسي

يمكنكم متابعة أحداث مباراة أرسنال ضد تشيلسي حصريًا عبر شاشة:

beIN SPORTS 1 (الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط).

عبر تطبيق TOD للبث الرقمي.

معلق مباراة أرسنال وتشيلسي الليلة

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة الوصف والتعليق على هذه القمة المرتقبة للمعلق: عامر الخوذيري.

