جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 نوفمبر 2025 11:28 صباحاً - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، عدد من مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وتطوير المناطق العشوائية.

وكان رئيس الوزراء قد أكد أن إعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، يأتي انطلاقا من استراتيجيتها التي تستهدف الحفاظ على الطابع الأثري والمعماري للمنطقة، وفق توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، بما يضمن الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المحيطة، وبما يتكامل مع الجهود التنموية في جميع أنحاء الجمهورية.