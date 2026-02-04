لينك يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 12:07 صباحاً - تتجه أنظار عشاق البلوجرانا الليلة نحو صدام محفوف بالمخاطر يجمع بين برشلونة ومضيفه ألباسيتي في ختام منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، ويدخل العملاق الكتالوني اللقاء تحت ضغط الحفاظ على لقبه المفضل، فيدرك أن خصمه الليلة ليس مجرد فريق مغمور، بل هو قاهر العمالقة الذي أطاح بريال مدريد في الدور السابق؛ مما يجعل مهمة المدرب هانز فليك تتجاوز مجرد الفوز إلى ضرورة الحذر من سيناريوهات الغدر الكروي.

برغم غياب الجناح البرازيلي رافينيا، إلا أن برشلونة يراهن على توهجه المحلي وتربعه على عرش الليجا لفرض سيطرته على فريق ألباسيتي الذي يعيش أزهى فتراته الفنية بسلسلة من النتائج الإيجابية التي لم يشبها كسر طوال مواجهاته الأخيرة.

ويسعى برشلونة لتجنب أي مفاجآت مبكرة قد تخلط أوراقه في رحلة البحث عن الثلاثية المحلية، خاصة وأن ألباسيتي يطمح لتكرار إنجازه التاريخي والوصول للمربع الذهبي لأول مرة منذ عقود مستغلًا عاملي الأرض والجمهور لكسر هيبة البارسا في ليلة لا تقبل أنصاف الحلول.

موعد مباراة برشلونة ضد ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا

من المقرر أن تطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة ضد ألباسيتي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة ليلًا بتوقيت مكة المكرمة، تحت قيادة الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وألباسيتي اليوم

لعشاق الإثارة الإسبانية في الوطن العربي، يمكنكم متابعة مباراة برشلونة ضد ألباسيتي مباشرة وحصريًا عبر قناة MBC مصر 2، والتي تفتح شاشتها لنقل أحداث هذه الموقعة بتغطية مميزة تشمل استوديو تحليليًا يسبق اللقاء لرصد كافة التفاصيل الفنية.

كيف تشاهد مباراة برشلونة ضد ألباسيتي عبر الإنترنت؟

يتاح البث المباشر بجودة عالية عبر تطبيق شاهد، لضمان تجربة مشاهدة مباراة برشلونة ضد ألباسيتي بشكل يضع المتابع في قلب الحدث الرياضي وتوفر له إحصائيات حية حول أداء اللاعبين وتحركاتهم طوال دقائق المباراة الفاصلة.

معلق مباراة برشلونة وألباسيتي اليوم في كأس الملك

أسندت إدارة القناة مهمة الوصف والتعليق على هذه المباراة المرتقبة للمعلق الرياضي عصام عبده ليرافق الجماهير بنبرته الحماسية لوصف أدق تفاصيل الصراع التكتيكي فوق العشب الأخضر، وسيركز المعلق على كيفية تعامل دفاعات البارسا مع طموح ألباسيتي.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألباسيتي الليلة

من المنتظر أن يدخل هانز فليك مباراة برشلونة وألباسيتي بتشكيلة هجومية ضاربة تعتمد على: