بدون نقع.. اكتشفِ طريقة عمل الفاصوليا البيضاء بطشة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 01:22 صباحاً - تُصنف الفاصوليا البيضاء كواحدة من أركان المائدة العربية التي تمنح الدفء والطاقة بفضل قيمتها الغذائية العالية وبروتينها النباتي الغني، في هذا المقال نكشف لكم طريقة عمل الفاصوليا البيضاء، وأسرار تحضيرها بنكهات متنوعة ترضي كافة الأذواق من المطبخ الفلسطيني العريق وصولًا إلى أسرار المطاعم الكبرى.

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء

تبدأ الخطوة الأساسية في نجاح الفاصوليا البيضاء باختيار حبات جيدة متساوية الحجم لضمان نضجها في وقت واحد دون تفاوت. غسل الفاصوليا جيدًا بالماء الجاري قبل البدء في عملية الطهي يخلصها من الأتربة والشوائب العالقة بالقشرة الخارجية. إضافة رشة من الكمون لماء السلق تعتبر قاعدة ذهبية لتجنب حدوث أي غازات أو شعور بالانتفاخ بعد تناول الوجبة. يجب التخلص من رغوة البيضاء التي تظهر على سطح الماء أثناء الغليان للحفاظ على نقاء طعم الفاصوليا وشكلها النهائي. تشويح البصل المفروم مع المادة الدهنية حتى يصل للون الذهبي الفاتح يمنح الصلصة مذاقًا مسكرًا وعمقًا في النكهة. استخدام عصير الطماطم الطازج المصفي تمامًا يعطي للطبق لونًا أحمر زاهيًا وقوامًا مخمليًا يفتح الشهية.

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء بالثوم

تعتمد هذه الطريقة على إضافة طشة الثوم في نهاية الطهي تمامًا مثل الملوخية لإعطاء رائحة نفاذة وجذابة للطبق. هرس الثوم مع الكزبرة الناشفة وتشويحهما في القليل من السمن يضيف لمسة سحرية تحول طعم الفاصوليا التقليدي إلى تجربة فريدة. يمكن إضافة الثوم المفروم نيًا مع الصلصة في بداية الغليان لمن يرغب في نكهة ثوم قوية ومتغلغلة داخل حبات الفاصوليا. وضع فص ثوم كامل صحيح داخل قدر الطهي يمنح المرق نكهة هادئة ومميزة دون أن يطغى على طعم المكونات الأخرى.

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء الفلسطينية

يتميز المطبخ الفلسطيني بإضافة قطع اللحم الضاني ذات العظم إلى الفاصوليا لإعطاء المرق دسامة وطعمًا غنيًا لا يقاوم.

استخدام زيت الزيتون الفلسطيني في تشويح البصل يضفي نكهة تراثية أصيلة تميز هذا الطبق عن غيره من المطابخ العربية.

تُطبخ الفاصوليا الفلسطينية بصلصة كثيفة جدًا ويُفضل تقديمها بجانب الأرز بالشعيرية المفلفل بالسمن البلدي.

إضافة رشة من الفلفل الأسود والبهار المشدد في اللحظات الأخيرة تمنح الطبق حرارة خفيفة وتوازنًا في الطعم.

طريقة عمل فاصوليا بيضاء باللحمة

يفضل سلق اللحم نصف سلقة أولًا مع المطيبات مثل الحبهان وورق اللورا قبل إضافته لصلصة الفاصوليا ليكمل نضجه. تقطيع اللحم إلى مكعبات متوسطة الحجم يساعد في توزيع النكهة داخل القدر ويجعل تناولها أسهل مع الأرز. وضع ملعقة من معجون الطماطم المركز مع المرق يساهم في ثبات لون اللحم ويجعله يكتسب طعمًا لذيذًا من الصلصة. ترك الفاصوليا تغلي مع اللحم على نار هادئة جدًا يسمح بتبادل النكهات والحصول على قوام مسبك ومثالي.

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء بدون نقع

في حال الرغبة في طهي الفاصوليا سريعًا يمكن وضعها في ماء مغلي مع ملعقة صغيرة من البيكربونات لمدة نصف ساعة قبل السلق.

استخدام قدر الضغط الحلة البروست يختصر وقت الطهي إلى أقل من ثلث الوقت المعتاد ويجعل الفاصوليا ناعمة جدًا.

غلي الفاصوليا مرتين متتاليتين مع تغيير الماء في كل مرة يساعد في تسريع تفتح المسام ونضج اللب الداخلي للحبة.

يجب عدم إضافة الملح في بداية الطهي بدون نقع لأن الملح يؤخر نضج الحبوب ويجعل القشرة الخارجية قاسية.

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء مثل المطاعم

السر الحقيقي للمطاعم يكمن في إضافة ملعقة صغيرة من السكر للصلصة لمعادلة حموضة الطماطم وإبراز طعم الخضار.

تعتمد المطاعم على ترك الصلصة تتسبك حتى ينفصل الزيت عن الطماطم مما يضمن قوامًا ثقيلًا يلتصق بحبات الفاصوليا.

إضافة مكعب من مرق الدجاج يعزز الطعم ويجعله قويًا وواضحًا تمامًا كما يقدم في أشهر بيوت الكباب والمطاعم الشعبية.

تبريد الفاصوليا قليلًا قبل التقديم يجعل القوام يتماسك أكثر وتظهر النكهات بشكل أوضح من التقديم وهي تغلي.

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء ناديه السيد

تنصح الشيف نادية السيد بنقع الفاصوليا لمدة ليلة كاملة مع تغيير الماء باستمرار لضمان التخلص من كافة الغازات الضارة. تعتمد طريقتها على تشويح الفاصوليا المسلوقة مع البصل والثوم قبل إضافة الطماطم لتتشرب الحبات طعم التتبيلة أولًا. تؤكد نادية السيد على أهمية استخدام ماء دافئ عند تزويد المرق للحفاظ على درجة حرارة القدر ومنع تجليد الفاصوليا. تقترح إضافة لمسة من البابريكا المدخنة للصلصة لإعطاء لون أحمر داكن ونكهة مميزة تختلف عن الطريقة التقليدية المعتادة.

تعتبر الفاصوليا البيضاء طبقًا يجمع العائلة على مائدة واحدة برائحتها التي تملأ أركان المنزل بالدفء والبهجة، لذلك اتبعي هذه النصائح في إعداد طريقة عمل الفاصوليا البيضاء لتصنعي طبقًا احترافيًا ينافس أشهى ما يقدم في أكبر المطاعم العربية.