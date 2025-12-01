زيارة إستثنائية لنزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 02:24 مساءً - بمناسبة حملة "اليوم العالمى لحقوق الإنسان"، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، فقد تقرر منح جميع النزلاء والنزيلات (زيارة إستثنائية) خلال الفترة من يوم السبت الموافق 13 ديسمبر الجارى، حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 يناير 2026.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .