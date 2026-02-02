دونجا يعرض عن تنازله بـ7 ملايين جنيه لإتمام انتقاله إلى النجمة السعودي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 09:34 مساءً - كشفت مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق، عرض التنازل عن 7 ملايين جنيه من مستحقاته لدى النادي، من أجل تسهيل انتقاله إلى نادي النجمة السعودي خلال الساعات المتبقية من فترة الانتقالات الشتوية بالدوري السعودي.

وكان دونجا قد خضع بالفعل للكشف الطبي في نادي النجمة السعودي تمهيدًا لإتمام الصفقة، في ظل رغبته القوية في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، وضغطه على إدارة الزمالك للموافقة على رحيله قبل غلق باب القيد.

وأوضح المصدر أن عقد اللاعب مع الزمالك يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، وتبلغ قيمته الإجمالية 25 مليون جنيه، في الوقت الذي يرفض فيه اللاعب تمديد تعاقده، مفضّلًا خوض تجربة جديدة خارج مصر.

ومن المنتظر أن يحسم مجلس إدارة الزمالك القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة أن باب القيد في الدوري السعودي يُغلق بنهاية اليوم، ما يضع الإدارة أمام قرار سريع لحسم الملف.

ترتيب الزمالك فى مجموعته بالكونفدرالية الأفريقية

ويتصدر الزمالك قمة ترتيب مجموعته بالكونفدرالية الأفريقية، حيث يقع الأبيض بالمجموعة الرابعة التي تضم كلاً من الزمالك والمصرى وزيسكو وكايزر تشيفز. وجاء الزمالك فى المركز الأول برصيد 8 نقاط، بعدما فاز على المصرى فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس بهدفين مقابل هدف بالجولة الرابعة من دور المجموعات، سجل للزمالك حسام عبد المجيد وعدى الدباغ. وتجمد رصيد المصرى عند 7 نقاط، ويتقهقر للمركز الثانى بالتساوى مع كايزر تشيفز صاحب المركز الثالث.

مشوار الزمالك فى الكونفدرالية

الزمالك فاز فى مباراتين وتعادل مثلها، بينما فاز المصرى فى اثنتين وتعادل فى واحدة وخسر أخرى، وهو نفس موقف كايزر تشيفز. فى المقابل يقع زيسكو فى قاع المجموعة برصيد 0 من النقاط بعد الخسارة فى المباريات الأربع التى خاضها حتى الآن.

ترتيب المجموعة

وجاء ترتيب المجموعة كالتالى..

1- الزمالك 8 نقاط

2- المصرى 7 نقاط

3- كايزر تشيفز 7 نقاط

4 زيسكو 0 نقاط.