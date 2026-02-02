نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين يتفقد عددا من أسواق القاهرة لمتابعة توافر السلع وضمان استقرار الأسعار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 فبراير 2026 10:10 مساءً - محمد أحمد _ أجرى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، جولة تفقدية موسعة بمحافظة القاهرة شملت أحياء الشرابية، شبرا، روض الفرج، والساحل، لمتابعة سير العمل بالمنظومات التموينية المختلفة والتأكد من توافر السلع وجودتها وملاءمة الأسعار للمواطنين.

وشملت الجولة متابعة انتظام العمل بمنظومة الخبز البلدي المدعم، حيث تفقد الوزير عددًا من المخابز بالأحياء المذكورة، مطمئنًا على انتظام الإنتاج وجودة الرغيف والالتزام بالأوزان والمواصفات المعتمدة، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية وعدم السماح بأي مخالفات تمس حقوق المواطنين.

كما شملت الجولة تفقد مطحن فؤاد التمويـني التابع لشركة مطاحن شمال القاهرة، للتأكد من توافر الأقماح وانتظام عمليات الطحن وفعالية الرقابة على الإنتاج، مع التأكيد على رفع كفاءة التشغيل وضمان استمرارية توفير الدقيق التمويني بالكميات والجودة المطلوبة.

وفي نطاق منطقة روض الفرج – شبرا، تابع الوزير أعمال مجمع طوسن الاستهلاكي التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من توافر السلع الأساسية وجودتها والتزام المجمع بالأسعار المقررة، مؤكدًا الدور الحيوي للمجمعات في تحقيق التوازن بالأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

واختتم الوزير جولته بتفقد فرع جملة الساحل التابع للشركة العامة لتجارة الجملة، حيث اطمأن على توافر السلع التموينية الأساسية والحرة وكفاءة منظومة التداول والتخزين، بما يضمن انسياب السلع وانتظام ضخها للمنافذ لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأكد فاروق أن الجولات الميدانية تأتي في إطار المتابعة الفعلية لكافة الأنشطة التموينية على أرض الواقع، للتأكد من توافر السلع وجودتها ومناسبة أسعارها، مع تكثيف الرقابة على الأسواق وعدم التهاون مع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تمس حقوق المواطنين .

وشدد وزير التموين على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين يتفقد عددا من أسواق القاهرة لمتابعة توافر السلع وضمان استقرار الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.