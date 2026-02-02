الداخلية تنشر ماكينات خدمة ذاتية بالمولات وتتيح استخراج رخص القيادة الدولية بمطار القاهرة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 07:27 مساءً - في إطار حرص وزارة الداخلية على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتطوير منظومة الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، قامت الوزارة بنشر ماكينات الخدمة الذاتية بعدد من المولات التجارية، والتي تتيح للمواطنين الحصول على عدد من الخدمات المرورية بسهولة ويسر.

وتقدم ماكينات الخدمة الذاتية خدمات تجديد تراخيص المركبات، بالإضافة إلى استخراج بدل فاقد أو تالف للتراخيص، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتقليل التكدس داخل الوحدات المرورية.

وفي السياق ذاته، أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج رخص القيادة الدولية بمطار القاهرة الدولي، وذلك بصالة (3) سفر، ومبنى إير مول، كمرحلة أولى، بما يسهم في توفير الخدمة للمسافرين في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الوزارة أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير الخدمات الشرطية، والاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يضمن سرعة الأداء وجودة الخدمة، في إطار من الانضباط وتيسير الإجراءات على المواطنين.