شيمي: جهود تطوير شركات قطاع الأعمال سرعت وتيرة إنجاز المشروعات وجودة التنفيذ

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 فبراير 2026 10:10 مساءً - سمر السيد _ قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام شهدت خلال الفترة الماضية جهودًا مكثفة للإصلاح والتطوير، شملت إعادة هيكلة مالية شاملة، ودعم القدرات الفنية والبشرية، وتحسين نظم المتابعة والحوكمة، وتطوير أساليب الإدارة والتنفيذ، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة إنجاز المشروعات، و تحسين جودة التنفيذ، والارتقاء بمعدلات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

جاءت هذه التصريحات خلال كلمة وزير قطاع الأعمال العام في ورشة العمل التي عقدها البنك الدولي اليوم الاثنين تحت عنوان “مشاريع التنمية متعددة الأطراف: جاهزية الشراء والفرص في مصر”.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن هذه الجهود انعكست بصورة ملموسة على تحسن حجم الأعمال، وتعزيز الأداء المالي، وزيادة معدلات الربحية للشركات.

أكد أن ما نتحدث عنه اليوم هو كيانات وطنية كبرى تمتلك تاريخًا طويلًا وخبرات ممتدة في مجال المقاولات والإنشاءات.

وأضاف أن من بين هذه الشركات: النصر للمقاولات المصرية «مختار إبراهيم»، و العبد، و النصر لأعمال المباني «إيجيكو»، و النصر للأسمنت ، إلى جانب شركة هايدلكو، والمكتب العربي للاستشارات والتصميمات، وجميعها تعمل تحت مظلة وزارة قطاع الأعمال العام، وتحرص على دعم المشروعات التنموية داخل مصر وخارجها.

وأكد شيمي أن هذه الشركات أصبحت اليوم نماذج ناجحة للتطوير المؤسسي، وتشارك بفاعلية في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، مشددًا على الدور المحوري الذي تقوم به في تنفيذ المشروعات القومية، وعلى رأسها المشروع القومي «حياة كريمة»، الذي يمثل نموذجًا تنمويًا غير مسبوق، ويستهدف تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين، وتوفير بنية أساسية متكاملة وخدمات شاملة، في إطار رؤية وطنية لبناء الإنسان المصري وتحقيق العدالة التنموية.

وفي السياق ذاته، أوضح أن شركات قطاع الأعمال العام نجحت في فتح العديد من الأسواق الخارجية، والمشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية مهمة في عدد من الدول العربية ، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، والعراق، فضلًا عن بدء المشاركة في عدد من المشروعات بدول أفريقية مثل مدغشقر وبنين.

وشدد شيمي على أن وزارة قطاع الأعمال العام تؤمن إيمانًا راسخًا بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا من خلال الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص.

أكد أن هذه الشراكة القائمة على التكامل بين جميع الأطراف تؤدي إلى نتائج إيجابية، وتُمكّن من تنفيذ مشروعات ناجحة تحقق مصالح الجميع.

كما أكد أهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، القائمة على تبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتعزيز التنافسية، مشيرًا إلى انفتاح الوزارة الكامل على التعاون مع القطاع الخاص، ومع مؤسسات التمويل الدولية، بما يسهم في دعم قدرات شركات المقاولات الوطنية، وتعظيم مشاركتها في المشروعات التنموية الكبرى خارج البلاد، إلى جانب دعم جهود التنمية والبنية التحتية في القارة الأفريقية.

وأضاف أن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تمتلك بالفعل نماذج ناجحة ومطبقة على أرض الواقع في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، في عدد من المشروعات التي أثبتت قدرتها على تحقيق قيمة مضافة حقيقية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

