رسميا مصر تتسلم رئاسة (COP24) من دولة سلوفينيا.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 11:40 صباحاً - وصلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة للمشاركة فى الجلسة الإفتتاحية للاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها (COP24) ، الذى تستضيفه جمهورية مصر العربية ، خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر 2025، بحضور تاتيانا هيما منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط اتفاقية برشلونة ، وميتيا بريسيلي الرئيس الحالى للمؤتمر وممثل دولةسلوفينيا، ​ بالإضافة إلى عدد من وزراء البيئة، وممثلى 21 دولة من دول حوض البحر المتوسط ، الأطراف فى إتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط ​​(اتفاقية برشلونة)، وممثلى برنامج الأمم المتحدة ومن من جانبه وجه ميتيا بريسيلي الرئيس الحالى للمؤتمر وممثل دولةسلوفينيا ، الشكر لمصر على استضافة المؤتمر موضحا الجهد المبذول على مستوى ثلاث قارات لحماية البحر المتوسط باعتباره الملاذ الوحيد ، مؤكدا ان المؤتمر جاء بالتوازى مع احتفال الأمم المتحدة بمرور 50 عاما لخريطة العمل ببرنامج البيئة فى الامم المتحدة

مؤكدا على أهمية الحفاظ على البحر المتوسط والتوجه إلى الحفاظ عليه وهو فى طريقه إلى التعافي، معربا عن سعادته لوجوده بمصر و تسليم وتسلم مصر لرئاسة المؤتمر من دولة سلوفينيا .

جدير بالذكر انهو سيتم عقد جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان "اقتصاد أزرق مستدام من أجل بحر متوسط ​​مرن وصحي" وذلك فى يوم 4 ديسمبر 2025، كما سيتم عرض تقرير عن الأنشطة المنجزة في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبيض المتوسط ​​منذ الاجتماع الثالث والعشرين للأطراف المتعاقدة (مؤتمر الأطراف الثالث والعشرين).

