الزمالك يخطف صدارة مجموعة الكونفدرالية من المصري بعد 4 جولات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 03:34 مساءً - حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فوزاً مهماً أمام النادي المصري، خلال المباراة التي جمعت الفريقين باستاد السويس الجديد بالجولة الرابعة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية، بهدفين مقابل هدف، ليتربع الزمالك على صدارة المجموعة التي هيمن عليها المصري خلال الفترة الماضية.

نتيجة مباراة الزمالك والمصري

تغلب نادي الزمالك على المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الجولة الثالثة التي جمعت الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية قد انتهت بالتعادل السلبي.

ويتصدر فريق الزمالك المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية الأفريقية برصيد 8 نقاط، وتراجع المصري للمركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويليه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط أيضاً، ويأتي زيسكو يونايتد الزامبي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

الزمالك يواجه زيسكو يونايتد والمصري يواجه كايزر تشيفز

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات، خلال المباراة التي تجمع الفريقين يوم الأحد المقبل بزامبيا، فيما يلتقي المصري مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم الأحد المقبل، على ستاد بيتر موكابا الجديد بمدينة بولوكوان الجنوب أفريقية.