زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات رسميًا.. وتطبيق الزيادات الجديدة في هذا الموعد

الرياض - كتبت رنا صلاح - أصبحت الزيادات الجديدة في الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني محور اهتمام أصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك بعد إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدود التأمينية رسميًا تمهيدًا لتطبيق زيادات المعاشات اعتبارًا من يناير 2026. ويأتي القرار تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الدخل للفئات المستحقة.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني 2026

أقرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدود التأمينية لأجر الاشتراك بداية من 1 يناير 2026، وذلك على النحو التالي:

الحد الأدنى لأجر الاشتراك: يرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه

الحد الأقصى لأجر الاشتراك: يرتفع من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه

وتأتي هذه الزيادات لمواءمة الأجور التأمينية مع التطورات الاقتصادية واحتياجات الفئات التي يصعب تحديد أجورها، ومنها العمالة غير المنتظمة وقطاعات المقاولات والزراعة والبناء.

قيمة المعاشات بعد الزيادة في يناير 2026

من المقرر أن يستفيد المتقاعدون من رفع الحدين الأدنى والأقصى لقيم المعاشات، وذلك كما يلي:

الحد الأدنى للمعاش يرتفع من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا

الحد الأقصى للمعاش يرتفع من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا

وتؤكد الهيئة أن الزيادة تأتي ضمن خطة مستمرة لتحسين قيمة المعاشات وتحقيق مستوى معيشة أفضل لأصحاب الحقوق التأمينية.

زيادات المعاشات من 2019 إلى 2026

تشير بيانات الهيئة إلى أن خطة تحسين المعاشات منذ 2019 وحتى 2026 حققت نتائج بارزة، من أهمها ارتفاع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه عام 2019 إلى 1755 جنيهًا عام 2026، وكذلك ارتفاع الحد الأقصى للمعاش من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، وهو ما يعكس تعزيز الدعم الحكومي وحرص الدولة على تحسين حياة أصحاب المعاشات.

وحددت الهيئة شروط صرف المعاش المبكر طبقًا للمادة (21) من القانون والمادة (102) من اللائحة التنفيذية، وتشمل: