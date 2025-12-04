اللواء محمد عدلى: معرض إيديكس يعزز التصنيع الدفاعى المصرى ويوفر اكتفاء ذاتيا كاملا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 10:37 مساءً - أكد اللواء أ.ح محمد عدلي، قائد مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات بالقوات المسلحة أن معرض إيديكس يمثل فرصة كبيرة للغاية للقوات المسلحة، حيث يمكن لأكبر عدد من قادة وضباط القوات المسلحة متابعة اتجاهات التطوير العالمية في معدات التسلح لدى جميع الشركات والمؤسسات العاملة في تصنيع المنتجات الدفاعية، موضحا أن المعرض يمكّن القوات من تقييم كيفية تطور معدات التسلح المتاحة لديهم، وما الإمكانيات التي يمكن إضافتها لتحسين أدائها، بما يخدم ظروف القتال المختلفة، مؤكدًا أن هذه الفرصة تتيح الاطلاع على جميع المجالات العسكرية.

وأضاف اللواء محمد عدلي، في حديثه لقناة إكسترا نيوز، أن المعرض يتيح للوفود المشاركة، سواء كانت حكومية أو شركات، الاطلاع على مستوى التصنيع والتكنولوجيا المتاحة في مصر، مع إمكانية إقامة شراكات لإنتاج معدات كاملة أو المشاركة في سلسلة التوريد الخاصة بالشركات العالمية لتصنيع قطع الغيار، مما يعزز القدرات التصنيعية والتكنولوجية المحلية ويزيد العائد الاقتصادي للبلاد، مؤكدا أن المشاركة تشمل وفودًا من أكثر من 112 دولة، وهو ما يشكل دعاية سياحية لمصر ويبرز الأمن والاستقرار والمقومات السياحية المتنوعة للبلاد.

وأشار محمد عدلي إلى أن المعرض يقام كل سنتين، وأن التوجه الحالي لا يقتصر على اقتناء المعدات فحسب، بل يتضمن تصنيع مشترك ونقل تكنولوجيا لإضافة قيمة حقيقية للمعدات المنتجة محليًا، مع التركيز على رفع مستوى التصنيع والتكنولوجيا، وإضافة معدات جديدة ودخول مجال التصميم، مما يزيد من العمق التكنولوجي ويجعل الإنتاج المصري منافسًا عالميًا.

وعن طبيعة المنافسة، أوضح أن الهدف الأساسي هو الشراكة والتعاون مع جميع الجهات لتلبية احتياجات الدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها، مع إمكانية تحقيق عائد اقتصادي إضافي للبلاد، مؤكدًا أن المعرض يركز على التعاون أكثر من كونه منافسة بحتة، كما أكد أن الرسالة الرئيسية للمعرض هي أن مصر لا تكتفي بالاستيراد، بل تصنع منتجات دفاعية محلية 100% وتشارك في صناعات دفاعية دولية، حيث يمكن إنتاج المعدات محليًا أو تصديرها للخارج.

وحول العنصر البشري، أكد عدلي ثقته في قدرات العاملين المصريين، موضحًا أن الأجيال الجديدة تظهر دائمًا كفاءتها وقدرتها على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من برامج التدريب الدولية، بما يمكنهم من إنتاج معدات دفاعية بجودة عالمية متميزة، مشيرا إلى أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحت جزءًا أساسيًا في كل المعدات العسكرية الحديثة، بما في ذلك إدارة النيران وتوجيه الرماية والطائرات والمسيرات.

وأفاد عدلي بأن استراتيجية المعرض تقوم على إصدار نسخة جديدة كل سنتين، مع التركيز على تطوير المنتجات سنويًا، ومواكبة أحدث التكنولوجيات في العالم، لافتًا إلى أن المعرض يعزز التنافس بين جهات التصنيع الحربي المحلية، ويتيح تطوير المنتجات وفق احتياجات القوات المسلحة المصرية، بما يحقق عائدًا كبيرًا ويزيد من عمق التصنيع المحلي، وأوضح أن الهدف النهائي هو الوصول إلى اكتفاء ذاتي كامل في تصنيع المعدات العسكرية وتطوير التكنولوجيا المحلية بما يواكب أحدث المستجدات العالمية.