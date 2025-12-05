الحصر العددى للجنة العامة بالدائرة الأولى ومقرها قنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 ديسمبر 2025 10:28 صباحاً - أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الأولى ومقرها مركز قنا الحصر العددي للأصوات بعد الفرز وتسليم محاضر اللجان الفرعية.

وحصل المرشحين على

مصطفى محمود محمد مصطفى مرشح حزب الشعب الجمهوري 15326 صوتًا

محمد عبد الهادي أبو العلا مرعي (محمد أبو العلا) – مرشح حزب حماة الوطن 9481 صوتًا

أحمد عبد السلام محمد مصطفى (أحمد عبد السلام الشيخ) – مستقل: 18339 صوتًا

محمود عبد السلام أحمد محمد (محمود عبد السلام الضبع) – مرشح حزب العدل: 10,185 صوتًا

شعبان فخري موسى (شعبان شيخون) – مرشح حزب المؤتمر: 10002 صوتًا

محمود حسن أحمد محمد (محمود حسن بدران) – مستقل: 2,166 صوتًا

مبارك أبو الحجاج إسماعيل إبراهيم – مستقل: 4514 صوتًا

منال عبد الوهاب محمد مصطفى (منال عبد الوهاب السوداني) – مستقلة: 6137 صوتًا

محمد أحمد مصطفى عبد الرحمن (حمادة الجبلاوي) – مستقل: 7645 صوتًا

ملاك ويصا فوزي عازر (ملاك ويصا) – مستقل: 7672 صوتًا

هيثم جاب الله أبو الحجاج خلف الله – مستقل: 8054 صوتًا

سهام سيف الدين فارس السمان – مستقلة: 1620 صوتًا

وائل حسن محمود صديق (وائل حسن محمود) – مستقل:1930 صوتًا

محمد عباس إبراهيم محمد (محمد الشيخيبي) – مستقل: 326 صوتًا

أحمد العبد محمد محسن (أحمد الحجيري) – مستقل: 1475 صوتًا

معتز محمود أبو الحسن سلامة (عز محمود) – مستقل: 1514 صوتًا

أيمن محمد علي موسى (أيمن موسى) – مستقل: 5071 صوتًا

منتصر عبد الراضي مسلم حسين (منتصر سالم) – مرشح حزب الوفد: 1428 صوتًا

ممدوح محمد يوسف محمود (ممدوح أبو طالب) – مستقل: 8072 صوتًا

أحمد عبد اللطيف محمود سيد (أحمد عبد اللطيف الشيخ) – مرشح حزب الوفد: 1740 صوتًا

علي عمر أبو بكر أحمد (علي عمر الشامية) – مستقل 5079 صوتًا

محمود أحمد نجار رسلان (صباح النجار) – مستقل:1238 صوتًا

أحمد علي محمد حسن (أحمد علي الدويك الجبلاوي) – مستقل866 صوتًا

رمضان محمد حسن علي معوض (رمضان أبو قريع) – مستقل: 3231 صوتًا

سعودي صابر أحمد علي – 18320

محمد الديب محمد سليمان (الدكتور محمد الديب) – مستقل: 1114 صوتًا

سعد إبراهيم حسن أبو زيد (سعد الخيام) – مستقل: 17,375 صوتًا

عبد الرحيم محمد محمد مصطفى علي (عبد الرحيم عبد الله الشيخ) – مستقل:803 صوتًا

صلاح محمد رفاعي مفرج (صلاح الرفاعي) – مستقل: 11,284 صوتًا

جويد عرفات جويد أحمد – مستقل: 4,228 صوتًا

أشرف فراج محمد سيد (أشرف طرنجة الشريف) – مستقل: 2095 صوتًا

وجرت انتخابات مجلس النواب في 20 دائرة بـ 7 محافظات

وتجرى عمليات التصويت فى 1775 لجنة فرعية على مستوى الـ20 دائرة فى 7 محافظات والتى يتنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدا على النحو التالي:

1- محافظة الجيزة

- الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة ويتنافس فيها 14 مرشحا على مقعدين

2- محافظة أسيوط

- الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح ويتنافس فيها 18 مرشحا على 3 مقاعد

3- محافظة سوهاج

- الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج ويتنافس فيها 36 مرشحا على مقعدين

- الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم ويتنافس فيها 14 مرشحا على مقعدين

- الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة ويتنافس فيها 10 مرشحا على مقعد

- الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا ويتنافس فيها 27 مرشحا على 3 مقاعد

- الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا ويتنافس فيها 40 مرشحا على مقعدين

- الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة ويتنافس فيها 28 مرشحا على مقعد

- الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام ويتنافس فيها 10 مرشحا على مقعد

4- محافظة قنا

- الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا ويتنافس فيها 32 مرشحا على مقعدين

- الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص ويتنافس فيها 27 مرشحا على مقعدين

- الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي ويتنافس فيها 38 مرشحا على 3 مقاعد

- الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت ويتنافس فيها 32 مرشحا على مقعدين

5- محافظ الإسكندرية

- الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل ويتنافس فيها 16 مرشحا على 3 مقاعد

6- محافظة البحيرة

- الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور ويتنافس فيها 32 مرشحا على 3 مقاعد

- الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص ويتنافس فيها 18 مرشحا على مقعدين

- الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود ويتنافس فيها 39 مرشحا على مقعدين

7- محافظة الفيوم

- الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم يتنافس فيها 18 مرشحا على 3 مقاعد

- الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي يتنافس فيها 6 مرشحا على مقعدين

- الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا ويتنافس فيها 4 مرشحا على مقعدين (جولة إعادة)