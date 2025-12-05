حسام وإبراهيم حسن في حفل استقبال منتخبات كأس العالم بمجمع كينيدي للفنون

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 ديسمبر 2025 03:36 مساءً - تواجد حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول ، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب رفقة خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة في حفل الاستقبال والتعارف الخاص بالمنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في مجمع جون كينيدي للفنون.

ويترقب جمهور كرة القدم العالمية، على وجه العموم والكرة المصرية بصفة خاصة، قرعة كأس العالم 2026، التي ستنطلق في السابعة من مساء اليوم الجمعة، بالولايات المتحدة الأمريكية.

قواعد ونظام سحب قرعة كأس العالم

وتبعًا لنظام القرعة، لن تضم مجموعة واحدة من المجموعات الـ 12 في الدور الأول لكأس العالم أكثر من منتخب من نفس الاتحاد القاري، باستثناء الاتحاد الأوروبي الذي يمثله 16 منتخبًا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن مشوار البطولة سينقسم إلى طريقين حتى الدور قبل النهائي، وضمانًا لأفضل مستوى من التنافسية، سيتم توزيع المنتخبات الأربعة الأعلى في التصنيف العالمي على الطريقين، حيث يتواجد المنتخب الأعلى تصنيفًا في طريق والمنتخب الثاني في التصنيف العالمي في الطريق الآخر، وهو ما يضمن "في حالة تصدر مجموعتيهما" ألا يتقابلا قبل المباراة النهائية، والأمر ذاته بالنسبة للمنتخبين صاحبي التصنيفين الثالث والرابع.

وستبدأ إجراءات القرعة بتوزيع المنتخبات الثلاثة ممثلي الدول المستضيفة، حيث سيكون منتخب المكسيك على رأس المجموعة الأولى، كندا على رأس المجموعة الثانية والولايات المتحدة على رأس المجموعة الرابعة، ثم يتم توزيع بقية منتخبات المستوى الأول على بقية المجموعات.

بعد الانتهاء من توزيع منتخبات المستوى الأول على المجموعات، سيتم توزيع منتخبات المستويات الثاني والثالث والرابع تباعًا، حتى اكتمال المجموعات.

ويضم الوفد المصري كلاً من حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويضم الوفد المصري كلاً من حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وانطلق الأربعاء الماضي المعسكر المفتوح لمنتخب مصر في مركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر والذي يستمر لمدة 4 أيام استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.