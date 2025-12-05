بمشاركة منتخب مصر.. كل ما تريد معرفته عن مراسم قرعة كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 ديسمبر 2025 03:36 مساءً - يستضيف مركز "كينيدي" في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، اليوم الجمعة، مراسم قرعة كأس العالم 2026، في حدث عالمي يترقبه عشاق كرة القدم حول العالم.

وتشهد النسخة المقبلة من المونديال حدث تاريخي غير مسبوقة، حيث تنظم للمرة الأولى في ثلاث دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، كما ستشهد البطولة توسعًا كبيرًا بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخها، أبرزها منتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن.

موعد قرعة كأس العالم 2026

تنطلق مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لـ قرعة كأس العالم 2026

سيتم بث قرعة كأس العالم 2026 عبر قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمونديال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للفيفا والقناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم على "يوتيوب".

تصنيف منتخبات كأس العالم 2026

تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 4 مستويات لاختيار 12 مجموعة في الدور الأول للمونديال على النحو التالي

المستوى الأول: المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ( الدول المستضيفة ) وإسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، وألمانيا.

المستوى الثاني: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا.

المستوى الثالث: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب إفريقيا.

المستوى الرابع: الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، المنتخبات الأربعة المتأهلة من الملحق الأوروبي، المنتخبان الاثنان المتأهلان من الملحق العالمي.

المنتخبات المشاركة في الملحق الأوروبي والعالمي

وستتأهل 4 منتخبات من الملحق الأوروبي الذي يضم 16 منتخبا هي: ألبانيا، البوسنة والهرسك، التشيك، الدانمارك، إيطاليا، كوسوفو، أيرلندا الشمالية، مقدونيا الشمالية، بولندا، جمهورية أيرلندا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، تركيا، أوكرانيا وويلز.

وسوف تتنافس 6 منتخبات على المقعدين المتبقيين في منافسات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، وهي بوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق وجامايكا وكاليدونيا الجديدة وسورينام.

قواعد قرعة كأس العالم 2026

توزع المنتخبات على 12 مجموعة ويصعد المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى دور الـ 32 بجانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، كما لن تسمح القرعة بوقوع منتخبين من نفس الاتحاد القاري في نفس المجموعة باستثناء أوروبا التي يمثلها 16 منتخبا ويجب أن تضم كل مجموعة منتخبا أوروبيا على الأقل واثنين على الأكثر.

تفاصيل حفل قرعة كأس العالم 2026

أكد البيت البيض حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراسم سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت "سيحضر الرئيس ترامب يوم الجمعة سحب قرعة نهائيات كأس العالم في مركز كينيدي"، كما ينتظر حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسيشهد حفل القرعة عرضًا ضخمًا بين كرة القدم والفن، ويقدم الحفل العارضة العالمية هايدي كلوم، إلى جانب الممثل الكوميدي الأمريكي كيفن هارت، وذلك قبل انطلاق البطولة.

وسيشارك مغني الأوبرا الشهير الإيطالي أندريا بوتشيلي، والمغنية الأميركية نيكول شيرزينغر، والمغني البريطاني روبي ويليامز في مراسم سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026، بعروض فنيّة غنائية رائعة، كما أعلن الـ"فيفا" أن عارضة الأزياء الأميركية، الألمانية هايدي كلوم، والكوميدي الأميركي كيفن هارت، ومواطنه الممثل داني راميريز سيقدمون فعاليات الحفل الضخم.