السيدة انتصار السيسي باليوم العالمي للتطوع: تقدير لكل من جعل العطاء أسلوب حياة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 ديسمبر 2025 04:32 مساءً - توجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، في اليوم العالمي للتطوع، بكل التقدير والامتنان لكل من جعل العطاء أسلوب حياة، ولكل متطوع ومتطوعة اختاروا أن يكونوا نورًا في حياة الآخرين.

وقالت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في اليوم العالمي للتطوع أتوجه بكل التقدير والامتنان لكل من جعل العطاء أسلوب حياة، ولكل متطوع ومتطوعة اختاروا أن يكونوا نورًا في حياة الآخرين.. المتطوعون هم القوة الحقيقية التي تصنع الأمل وتبني وطنًا أكثر إنسانية ورحمة.. شكرًا لكل يد ساعدت، ولكل قلب احتوى، ولكل خطوة أحدثت فرقًا".