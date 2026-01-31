الرياض - كتبت رنا صلاح - يساعد الليمون على دعم فقدان الوزن وتحسين وظائف الجهاز الهضمي، كما يساهم في التخفيف من مشكلة الإمساك خلال فترة قصيرة، وهو ما يجعله عنصرًا مهمًا في النظام الغذائي اليومي. ويتميّز بطعمه الحمضي المنعش وقيمته الغذائية العالية، مما يجعله من أكثر الفواكه استخدامًا في الوصفات الصحية والمشروبات الطبيعية.

«هتطلعها من درج المطبخ في بيتك!» .. تمنع ارتفاع السكر في الدم وتخفض الوزن وتقضي على الإمساك في 5 دقائق فقط

أهمية الليمون الغذائية والاقتصادية

يُعد الليمون من أبرز محاصيل الموالح في مصر، حيث يحتل مكانة متقدمة ضمن قائمة الصادرات الزراعية، ويأتي في المرتبة الثانية بعد البرتقال. ويرجع هذا الانتشار إلى توافر المناخ المناسب والتربة الخصبة التي تساعد على إنتاج محصول عالي الجودة. إلى جانب أهميته الاقتصادية، يتميز الليمون بقيمته الغذائية الكبيرة، إذ يحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين C، إضافة إلى فيتامينات B، ومعادن أساسية مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي عناصر ضرورية لدعم صحة الجسم وتعزيز المناعة.

فوائد الليمون الصحية ودوره في تحسين الهضم

يساهم الليمون في الوقاية من تكوّن حصوات الكلى بفضل احتوائه على مادة السترات، التي تساعد على تقليل ترسب أملاح الكالسيوم وتفتيت الحصوات الصغيرة. كما يلعب دورًا مهمًا في تنظيم مستويات السكر والكوليسترول في الدم، لاحتوائه على ألياف البكتين القابلة للذوبان، والتي تُبطئ عملية الهضم وتمنع الارتفاع المفاجئ في سكر الدم. إضافة إلى ذلك، يحتوي الليمون على مركبات تساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل أعراض عسر الهضم والارتجاع. ويُستخدم أيضًا في علاج الإمساك وتنقية الجسم من السموم، خاصة عند تناوله مع الماء الدافئ صباحًا، مما يعزز من نشاط الجهاز الهضمي ويساعد على الشعور بالخفة والنشاط.