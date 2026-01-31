نعرض لكم الان تفاصيل خبر محافظ بنك كندا يحذر من صدمة اقتصادية عالمية بسبب المخاطر الجيوسياسية والسياسات الأمريكية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 31 يناير 2026 01:06 مساءً - سي إن بي سي_ حذر محافظ بنك كندا تيف ماكلم من احتمال وقوع صدمة اقتصادية عالمية نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتوتر العلاقات التجارية بين الدول، في تصريحات أثارت اهتمام الأسواق العالمية.

وقال ماكلم، في مقابلة مع وكالة ، إن التهديدات التي أطلقتها الإدارة الأمريكية تجاه عدة شركاء اقتصاديين، بما في ذلك كندا، تزيد من هشاشة التوقعات الاقتصادية، وتضعف من فرص تحقيق النمو المنتظر في 2026 و2027، مشيرًا إلى أن المخاطر المتزايدة قد تجعل تلك التوقعات أكثر عرضة للخطأ.

وأشار محافظ البنك إلى أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، مثل التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية على كندا إذا مضت في اتفاق تجاري مع الصين، من شأنه أن يؤثر سلبًا على الثقة الاقتصادية ويضغط على التوقعات المستقبلية للنمو.

وفي سياق السياسات النقدية، أكد ماكلم أن بنك كندا أبقى على سعر الفائدة دون تغيير مؤخرًا، لكنه شدد على أن التوقعات المستقبلية للنمو والتضخم أصبحت أكثر هشاشة، مما قد يستدعي إعادة تقييم السياسات النقدية إذا تأزمت الظروف الاقتصادية.

كما أشار ماكلم إلى أن عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الأمريكية خلال الفترة المقبلة قد يضعف من قيمة الأصول الأمريكية، بما في ذلك الدولار الأمريكي، كملاذ آمن في الأسواق العالمية، ما يدفع المستثمرين إلى تنويع محافظهم بعيدًا عن العملة الأمريكية.

وأوضح أن البنوك المركزية الكبرى، بما فيها كندا، أطلقت بيانًا مشتركًا لدعم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ظل الضغوط المتصاعدة، مؤكدًا أن الاستقرار في السياسات النقدية الأمريكية يعد عاملاً مهمًا لاستقرار الاقتصادين الكندي والأمريكي معًا.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ بنك كندا يحذر من صدمة اقتصادية عالمية بسبب المخاطر الجيوسياسية والسياسات الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.