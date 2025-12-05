وصول التوأم لحفل سحب قرعة كأس العالم 2026 بأمريكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 ديسمبر 2025 06:36 مساءً -

وصل حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، وإبراهيم حسن مدير المنتخب برفقة خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ومينا سامح إداري المنتخب لمجمع جون كينيدي للفنون الذي يستضيف قرعة كأس العالم 2026.

قرعة كأس العالم

ويترقب جمهور كرة القدم العالمية على وجه العموم والكرة المصرية بصفة خاصة قرعة كأس العالم 2026، التي ستقام في السابعة من مساء اليوم الجمعة، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وصول التوأم لحفل سحب قرعة كأس العالم ٢٠٢٦ بأمريكا

ومن المقرر أن تُقام المباراة الافتتاحية على ملعب في المكسيك يوم 11 يونيو المقبل، ومع وجود منتخب المكسيك في التصنيف الأول، باتت الأنظار تتجه نحو هوية منافسه في اللقاء الافتتاحي.

تصنيف منتخب مصر

المستوى الأول: المكسيك – كندا – أمريكا (المستضيفون) – إسبانيا – الأرجنتين – فرنسا – إنجلترا – البرازيل – البرتغال – هولندا – بلجيكا – ألمانيا.

المستوى الثاني: كرواتيا – المغرب – كولومبيا – أوروجواي – سويسرا – اليابان – السنغال – إيران – كوريا الجنوبية – الإكوادور – النمسا – أستراليا.

المستوى الثالث: النرويج – بنما – مصر – الجزائر – اسكتلندا – باراجواي – تونس – كوت ديفوار – أوزبكستان – قطر – السعودية – جنوب إفريقيا.

المستوى الرابع: الأردن – الرأس الأخضر – غانا – كوراساو – هايتي – نيوزيلندا – 4 منتخبات من الملحق الأوروبي – منتخبين من الملحق العالمي.