وزير الخارجية يلتقي الجالية المصرية في قطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 ديسمبر 2025 07:32 مساءً - فى مستهل زيارته الى قطر، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأعضاء الجالية المصرية في قطر، يوم الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥، وذلك في مستهل زيارته الحالية للمشاركة في منتدى الدوحة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء يأتي في إطار حرص وزير الخارجية على الاستماع إلى رؤى ومقترحات الجالية المصرية بشأن تطوير الخدمات المقدمة لهم وتعزيز الروابط مع الوطن، حيث شهد اللقاء نقاشاً تفاعلياً مع أبناء الجالية تناول عدداً من الموضوعات المتصلة بأوضاعهم واحتياجاتهم المختلفة، مضيفا أن الوزير عبد العاطي نوه خلال اللقاء إلى حرص الوزارة على منح المصريين بالخارج الرعاية القصوى، مشيراً إلى التزام وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج بتقديم خدمات قنصلية ميسرة وتكثيف التواصل مع الجاليات المصرية. كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير الدولة للدور المهم الذي يقوم به أبناء الجالية المصرية في قطر، باعتبارهم نماذج مشرفة لبلدهم وداعمين أساسيين للاقتصاد الوطني.

واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لإطلاق حزمة واسعة من المبادرات الموجهة لخدمة المصريين بالخارج، سواء في مجالات الإسكان والاستثمار أو التعليم أو تحويل الأموال أو تبسيط الإجراءات القنصلية، مؤكداً أن جميع هذه المبادرات تستهدف تقديم دعم ملموس يلبي احتياجاتهم ويعزز ارتباطهم بوطنهم.

وفي ختام اللقاء، دعا وزير الخارجية أفراد الجالية إلى مواصلة مشاركتهم الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية، مؤكداً أن تلاحم المصريين في الداخل والخارج يمثل ركيزة أساسية لدعم الدولة ودفع مسيرة التنمية.