انطلاق حفل سحب قرعة كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 ديسمبر 2025 07:32 مساءً -

انطلقت الآن مراسم حفل قرعة بطولة كأس العالم 2026، والتى يحتضنها مركز "جون كينيدي للفنون" في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، حيث من المقرر أن تقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

وسيشهد حفل القرعة عرضًا ضخمًا بين كرة القدم والفن، ويقدم الحفل العارضة العالمية هايدي كلوم، إلى جانب الممثل الكوميدي الأمريكي كيفن هارت، وذلك قبل انطلاق البطولة.

وسيشارك مغني الأوبرا الشهير الإيطالي أندريا بوتشيلي، والمغنية الأميركية نيكول شيرزينجر، والمغني البريطاني روبي ويليامز في مراسم سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026، بعروض فنيّة غنائية رائعة، كما أعلن الـ"فيفا" أن عارضة الأزياء الأميركية، الألمانية هايدي كلوم، والكوميدي الأميركي كيفن هارت، ومواطنه الممثل داني راميريز سيقدمون فعاليات الحفل الضخم.

نظام قرعة كأس العالم 2026

وحسب التوزيع المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمستويات قبل سحب القرعة، سيضم الوعاء الأول منتخبات كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا والبرازيل والبرتغال وهولندا وبلجيكا وألمانيا، ويضم الوعاء الثاني منتخبات كرواتيا والمغرب وكولومبيا وأوروجواي وسويسرا واليابان والسنغال وإيران وكوريا الجنوبية والإكوادور والنمسا وأستراليا.

ويضم الوعاء الثالث منتخبات قطر والنرويج وبنما ومصر والجزائر وإسكتلندا وباراجواي وتونس وكوت ديفوار وأوزبكستان والسعودية وجنوب أفريقيا، فيما يضم الوعاء الرابع منتخبات الأردن والرأس الأخضر وغانا وكوراساو وهايتي ونيوزيلندا والمنتخبات الأربعة (أ، ب، ج، د) المتأهلة من الملحق الأوروبي، والمنتخبين الاثنين (أ، ب) المتأهلين من الملحق العالمي.

وسيحضر مراسم القرعة مدربو المنتخبات المتأهلة ومسؤولو الاتحادات الوطنية المشاركة، وممثلو المنتخبات التي لا تزال في السباق على بطاقات العبور المتبقية من خلال الملحقين العالمي والأوروبي.

تفاصيل سحب قرعة كأس العالم 2026

وتعد القرعة القادمة هي قرعة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى كونها قرعة أول نسخة من المونديال ستقام بمشاركة 48 منتخباً علماً أن هناك ستة مقاعد للمنتخبات المشاركة لم يتم حسم أصحابها حتى الآن إذ سيتأهل منتخبان عبر الملحق العالمي وأربعة منتخبات عبر الملحق الأوروبي علماً أن مباريات الملحقين العالمي والأوروبي ستلعب في مارس 2026.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، وتُبث مراسم القرعة عالميًا قبل أشهر من انطلاق النسخة الموسعة من المونديال، التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وخلال الحفل يتعرف كل منتخب على منافسيه في صيف 2026، حيث تقام المباريات عبر ملاعب منتشرة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.