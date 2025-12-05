محمد زيدان يحضر قرعة كأس العالم بصحبة أبو ريدة والتوأم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 ديسمبر 2025 07:32 مساءً -

تواجد محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق ، برفقة هاني أبو ريدة والتوأم حسام وإبراهيم حسن في حفل سحب قرعة كأس العالم بأمريكا.

ويتواجد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، على رأس وفد رسمي من منتخب مصر والاتحاد المصري لكرة القدم، لحضور مراسم القرعة النهائية لبطولة كأس العالم 2026.

ويضم الوفد المصري كلاً من حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وانطلق الأربعاء الماضي المعسكر المفتوح لمنتخب مصر في مركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر والذي يستمر لمدة 4 أيام استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.

قائمة منتخب مصر

وجاءت قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي، وخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام منتخب نيجيريا يوم 14 ديسمبر الجاري باستاد القاهرة، ثم التوجه يوم 17 إلى المغرب، استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا، رفقة كل من: جنوب أفريقيا، أنجولا وزيمبابوي، ويستهل منتخب مصر مبارياته في بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري، ثم يواجه جنوب أفريقيا يوم 26 من الشهر ذاته، ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، بمواجهة نظيره أنجولا يوم 29 ديسمبر الجاري.