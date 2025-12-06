نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور وزير الأوقاف بدء المؤتمر العالمي لافتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم في "نسختها الـ32" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدء مؤتمر وزارة الأوقاف المصرية لافتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ 32، بتلاوة آيات من القرأن الكريم للقارئ الشيخ محمود الشحات أنور.

وذلك بحضور د/ أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وحضور دكتور/ خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة دكتور/ أشرف صبحي، ووزير العمل أ/ محمد جبران، ومحافظ القاهرة.

بجانب وكيل الأزهر الشريف د/ محمد الضويني، ومفتي الجمهورية د/ نظير عياد، وعدد كبير من علماء الدين داخل مصر وخارجها.

ذلك بمسجد مصر الكبير، بالعاصمة الإدارية الجديدة، الجدير بالذكر أن مقرر عقد المسابقة خلال الفترة من الـ 6 من ديسمبر وحتى الـ 10 من نفس الشهر.