بحضور خالد اللبان وممدوح موسى وسعيد جميل في ضيافة نوستالجيا ٩٠/٨٠ على مسرح البالون

القاهرة - محمد ابراهيم - إنتهت أمس إحتفالية الموسم الشتوي بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية، والذي يعرض من خلاله العرض المسرحي الإستعراضي نوستالجيا ٩٠/٨٠ بطولة الفنان تامر عبدالمنعم على مسرح البالون.

تفاصيل الاحتفالية

تقام إحتفالية الموسم الشتوي بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

حضر العرض المسرحي الإستعراضي نوستالجيا ٩٠/٨٠ اللواء خالد اللبان مستشار وزير الثقافة لشئون الهيئة العامة لقصور الثقافة والإعلامي الكبير ممدوح موسى والإعلامي سعيد جميل.

كما حضر العرض فريق عمل مسلسل "خللي بالك من مراتك" المخرج محمد حمدي، المنتج محمد أبوالعزم، الفنانة عزة مجاهد إبنة الفنانة القديرة فيفي عبده، الفنانة نهى عادل، مهندس الديكور دكتور محمود سامي.

بدأت الإحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية والإستعراضية مجموعة من الفقرات حيث قدمت موشح، فتوات قبلي، العصايا.

تفاصيل الجزء الثاني من الإحتفالية

وبدأ الجزء الثاني من الإحتفالية بعرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ بمشاركة فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية بطولة الفنان تامر عبدالمنعم إعداد موسيقي محمد مصطفى، إضاءة عز حلمي، ماكياج إسلام عباس رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، نوستالجيا ٩٠/٨٠ إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.