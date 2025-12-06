وزارة الصحة تعلن تفاصيل الإصابات التنفسية في مؤتمر صحفى غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 ديسمبر 2025 11:16 صباحاً - تعقد وزارة الصحة والسكان غدا الأحد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية، المتزامنة مع الطقس، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة والسكان.

أمراض الجهاز التنفسى

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أكد أن القيادة السياسية تولي المنظومة الصحية بأكملها، وملف أمراض الجهاز التنفسي بوجه خاص، أهمية استثنائية، نظراً لتصاعد التحديات العالمية في هذا المجال وتحوله إلى عبء صحي واقتصادي كبير.

تطوير المنظومة الصحية

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تتحرك بخطى ثابتة وواضحة لتطوير المنظومة الصحية، خاصة في ظل تزايد معدلات الأمراض التنفسية المزمنة وتكرار الجوائح العالمية كل 6-7 سنوات تقريباً، الأمر الذي جعل تخصص الصدر والجهاز التنفسي من أكثر التخصصات الطبية احتياجاً للتجديد والتطوير المستمر.

واستعرض الدكتور عبدالغفار بعض الأرقام العالمية المقلقة، مشيراً إلى أن مرض الانسداد الرئوي المزمن يتسبب في نحو 5% من إجمالي الوفيات على مستوى العالم، بينما يحصد الربو أرواح أكثر من ألف شخص يومياً، مؤكداً أن مواجهة هذه التحديات تتطلب جهوداً مشتركة تشمل مكافحة التدخين، وتحسين جودة الهواء، والتوسع في برامج التأهيل التنفسي التي تُحسن بشكل ملحوظ جودة حياة المرضى.