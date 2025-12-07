القبض على عناصر عصابة إلكترونية أدارت منصة "H&S" واستولت على أموال الضحايا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 ديسمبر 2025 08:25 مساءً - نجح قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كشف مخطط احتيالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رصد منشورات متداولة تشير إلى تضرر عدد من المواطنين من عملية نصب نفذتها منصة إلكترونية تحمل اسم H&S.

وأوضح المتضررون أن القائمين على المنصة أوهموهم بإتاحة فرص استثمارية مقابل تنفيذ مهام بسيطة، من بينها قراءة كتب ومقالات عبر الإنترنت، وذلك عقب التسجيل وسداد وديعة اشتراك تختلف قيمتها وفق مستويات تصاعدية، مع تحصيل الرسوم من خلال محافظ إلكترونية معلنة. كما ادعت المنصة منح أرباح مالية لم يتم الالتزام بصرفها.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد عناصر التشكيل العصابي والقبض على ثمانية متهمين، من بينهم ثلاثة مسجلين جنائياً.

وتم ضبط 29 هاتفاً محمولاً، و4 محافظ لعملات رقمية تحتوي على أرصدة مختلفة، إضافة إلى 12 محفظة إلكترونية تضم مبالغ بعملات محلية وأجنبية، إلى جانب 375 شريحة هاتف محمول وثلاثة أجهزة لاب توب وسيارتين.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 6 ملايين جنيه. وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة وإغلاق المنصة بعد الاستيلاء على أموال المواطنين.