الرياض - كتبت رنا صلاح - حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بريطانيا من الدخول في علاقات تجارية مع بكين، في الوقت الذي أشاد فيه رئيس الوزراء كير ستارمر بالفوائد الاقتصادية لإعادة ضبط العلاقات مع الصين خلال زيارته لها.

ترامب يحذر بريطانيا من تعزيز العلاقات مع الصين

وفي حين يعاني فيه قادة الغرب من ارتباك بسبب عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات ترامب، كان ستارمر أحدث زعيم يتوجه إلى الصين.

في محادثات استمرت 3 ساعات مع الرئيس شي جين بينغ الخميس، دعا الزعيم البريطاني إلى "علاقة أكثر تطورا" مع تحسين الوصول إلى الأسواق وخفض الرسوم الجمركية واتفاقيات الاستثمار.

لكن في واشنطن، قال ترامب "حسنا، من الخطير جدا أن يفعلوا ذلك". ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وهدد ترامب، الذي يخطط للسفر إلى الصين في أبريل نيسان، الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية على كندا بعد أن أبرم رئيس الوزراء مارك كارني اتفاقات اقتصادية مع بكين خلال زيارة للدولة الآسيوية.

ولم يرد متحدث باسم داوننغ ستريت ولا وزارة الخارجية الصينية بعد على طلبات التعليق.