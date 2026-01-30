الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت سماء العاصمة اللبنانية بيروت والضاحية الجنوبية اليوم الجمعة، تحليقا مكثفا لمسيرات إسرائيلية على مستويات منخفضة.

تحليق مكثف لمُسيّرات إسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت، إن آليات عسكرية إسرائيلية تقدمت من موقع صلحا المحتل داخل الأراضي اللبنانية باتجاه بلدة يارون وتمركزت في محيط المنازل، لافتا المصدر أنه سبق ذلك قصف مدفعي متقطع طاول المنطقة الواقعة بين مدينة بنت جبيل وبلدة يارون.

وأشار المصدر، إلى أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قنابل ضوئية وصوتية على عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية.