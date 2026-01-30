نتيجة سنوات النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية في الجيزة.. استعلم عنها الآن

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 12:30 مساءً - أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب سنوات النقل (من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي)، على موقعها الإلكتروني الرسمي، للاستعلام عنها بالرقم القومي للطالب أو الطالبة.

- للاستعلام عن نتيجة سنوات النقل بالرقم القومي في محافظة الجيزة، اضغط هنا..

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول، بشكل مباشر، من خلال المدرسة، حيث أكدت الإدارات التعليمية، توجيه جميع المدارس بضرورة تعليق نتائج الامتحانات في أماكن واضحة ومخصصة داخل المدرسة، بحيث يتمكن أولياء الأمور من الاطلاع بسهولة ويسر على نتائج أبنائهم دون عناء.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي انطلاقًا من التزام الإدارة بتعزيز التواصل الفعال بين المدرسة والأسرة، وتوفير مناخ من الثقة المتبادلة، بالإضافة إلى تمكين أولياء الأمور من متابعة مستوى أبنائهم التعليمي بشكل مباشر وشفاف.

وشددت على ضرورة أن تكون لوحات عرض النتائج في أماكن يسهل الوصول إليها، كالمداخل الرئيسية أو الأماكن المخصصة لاستقبال أولياء الأمور، مع التأكيد على الحفاظ على خصوصية الطلاب وسرية بياناتهم عند نشر النتائج.

وتتيح المديرية تقديم طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية إلكترونيًا مع التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية، موضحة أنه بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من الموجهين العموم كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته من خلال الموقع بعد 15 يوماً من الانتهاء من فترة التظلمات بالكامل.

خطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقرره طبقًا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولى أمره ويتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

توزيع درجات سنوات النقل

وتعتمد تقييمات الطلاب فى صفوف النقل على تقسيم الدرجة النهائية (100 درجة للمادة) بين أعمال السنة 40% وامتحان نهاية الفصل 60%، وتشمل أعمال السنة تشمل درجات للواجبات والأنشطة، التقييمات الأسبوعية، السلوك والمواظبة، واختبارات شهرية، بينما يخصص الجزء الأكبر لاختبار الفصل الدراسي الواحد، لتتجمع الدرجات النهائية لكل مادة بنسبة 100%.