موعد مباراة المصرى والزمالك فى كأس الكونفدرالية الأفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 01:23 مساءً - يختتم فريقي المصري والزمالك استعداداتهما للقاء المرتقب بينهما، بعد غد الأحد، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة المصرى والزمالك

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي المصري، نظيره الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء بعد غد الأحد، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

حكم مباراة المصرى والزمالك

عينت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقماً تحكيمياً لإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الزمالك، حيث يضم الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الجزائر كلا من لطفي بوكواسة حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول حمزة بوزيت، ومساعد الحكم الثاني ياسين ورد بن سلامة، فيما يتولى حسام بن يحيى مهام الحكم الرابع.

بينما يتولى الليبي جمال سالم مهام مراقب المباراة، فيما تم إسناد مهام منسق المباراة إلى الجامبي مصطفى جالو، ويتولى التونسي سعيد كردي مهام مراقب الحكام، وتقوم التونسية نورس الشرني بمهام المنسق الإعلامي للمباراة، ويتولى النيجيري اوكي اوبي مهام المنسق الأمني للمباراة.

نتيجة مباراة الزمالك والمصري فى الكونفدرالية

كان المصري قد تعادل مع مُضيفه فريق الزمالك سلبياً، في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري فى الكونفدرالية

يتصدر المصري المجموعة الرابعة بعد التعادل السلبي مع الزمالك ليواصل تربعه على القمة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم يأتي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويأتي زيسكو يونايتد الزامبي في المركز الرابع والأخيرة بدون نقاط.