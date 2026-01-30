الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم تراجعًا ملحوظًا تجاوز 4% نتيجة ظهور شائعات تتعلق بإمكانية تعيين شخصية أكثر تشددًا لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لا سيما بعد أن سجل المعدن الأصفر زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة مما جعله يحافظ على مركزه كملاذ آمن للمستثمرين, ومع ذلك فإنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية هي الأكبر منذ عام 1980, في ظل ضغوط جيوسياسية واقتصادية متزايدة

تراجع كبير في أسعار الذهب عالميًا بنسبة 4% بفعل شائعات حول سياسات الفيدرالي الأمريكي

تراجع كبير في الأسعار

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3.7% ليبلغ 5176 دولارًا للأوقية، بعد أن شهد انخفاضًا حادًا بلغ أكثر من 5% في وقت سابق من الجلسة, يأتي ذلك بعدما بلغ الذهب أعلى مستوى قياسي له عند 5594.82 دولار للأوقية خلال تعاملات يوم الخميس, وبالرغم من التراجع الأخير, يظل الذهب مرتفعًا بأكثر من 20% منذ بداية يناير, متوجهًا نحو سادس مكسب شهري على التوالي, مما يشير إلى استمرارية الطلب

تراجعت أيضًا العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة لشهر فبراير بنسبة 1.8% لتصل إلى 5225 دولارًا للأوقية, ويأتي هذا التراجع في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نية الكشف عن اسم المرشح القادم لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي, حيث تزايدت التكهنات حول اختيار كيفن وورش, المحافظ السابق للمجلس, لهذا المنصب

التأثيرات على السوق

أثرت الشائعات المتعلقة بتعيين وورش سلبًا على أداء أسعار الذهب, وقد أوضح مات سيمبسون, كبير المحللين في “ستون إكس”, أن هذه الشائعات قد أحدثت تأثيرًا واضحًا خلال التداولات الآسيوية, بينما تمكن الدولار الأمريكي من استعادة بعض خسائره بعد أن تراجع إلى مستويات منخفضة لم يشهدها منذ سنوات, مدعومًا بقرار الاحتياطي الفيدرالي للبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير, ولو أنه لا يزال في اتجاه تسجيل خسارة أسبوعية ثانية

وفي وقت تتوقع فيه الأسواق تنفيذ خفضين للفائدة خلال العام المقبل, تشير بيانات الجمارك إلى زيادة صادرات الذهب من سويسرا إلى المملكة المتحدة, حيث كانت هذه الصادرات في أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2019, مما يعكس نشاطًا ملحوظًا في الطلب العالمي على الذهب خلال هذه الفترة