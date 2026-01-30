محمد عواد يواجه اتهامات التسريب فى الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 12:30 مساءً - يعيش معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حالة من الحزن والاستياء، على خلفية اعتراض محمد عواد، حارس مرمى الفريق، على بعض القرارات الفنية، وتسببه في إثارة أزمة داخل الفريق قبل مواجهة بتروجت الأخيرة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

الزمالك لم يخطر عواد بقرارات رسمية

وأكد مصدر أن المدير الفني لم يبلغ الحارس حتى الآن بأي قرارات رسمية بشأن الواقعة، كما لم يصدر جهاز الكرة بنادي الزمالك أي عقوبات أو إجراءات انضباطية ضد اللاعب في الوقت الحالي، في انتظار تقييم الموقف بشكل كامل داخل أروقة الفريق.

تكرار اعتراض عواد على القرارات

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني يرى أن اعتراض محمد عواد على القرارات الفنية لم يكن المرة الأولى، وهو ما يثير علامات استفهام حول مدى التزامه داخل المنظومة، خاصة في ظل التزام زميله محمد صبحي بتعليمات الجهاز الفني، واحترامه الكامل للقرارات دون إثارة أي أزمات أو اعتراضات.

جلسة مع عواد فى الزمالك

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفني جلسة مع محمد عواد خلال مران الفريق اليوم الجمعة، من أجل مناقشة تفاصيل الواقعة، والاستماع لوجهة نظر اللاعب، على أن يتم حسم مصيره بشكل نهائي سواء بالاستمرار مع الفريق وفق ضوابط واضحة أو اتخاذ قرار انضباطي يضمن فرض حالة من الالتزام والتركيز داخل صفوف الزمالك خلال المرحلة المقبلة.

تسريب خبر الاستبعاد من القائمة

وأضافت المصادر أن حالة الغضب داخل الجهاز الفني لم تقتصر فقط على اعتراض محمد عواد على القرارات الفنية، بل امتدت أيضًا إلى قيامه بتسريب خبر استبعاده من قائمة الفريق قبل مباراة بتروجت، وهو ما اعتبره الجهاز الفني تصرفًا غير مسؤول، تسبب في إثارة حالة من الجدل داخل الوسط الرياضي وفرض ضغوطًا غير مبررة على الفريق قبل اللقاء.