الموعد النهائى لإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 11:24 مساءً - أحدثت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والمحكمة الإدارية العليا، بإلغاء وإبطال نتيجة انتخابات 50 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، ارتباكا فى الجدول الزمنى الذى أعدته الهيئة والمواعيد المحددة لانتهاء هذه الانتخابات بشكل كامل.

وفقا للجدول الزمني الذى أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات للمرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات والذى أعلنت عنه يوم 4 أكتوبر الماضى كان الموعد النهائى للإعلان عن انتهاء انتخابات مجلس النواب 2025، هو 25 ديسمبر المحدد لإعلان نتيجة إعادة المرحلة الثانية، لكن مع إلغاء الانتخابات فى الدوائر الـ19 التى ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وإلغاء الانتخابات فى الدوائر الـ30 التى ألغتها المحكمة الإدارية العليا، أعدت الهيئة الوطنية جدول زمنى جديد يحدد خلاله الميعاد النهائى لهذه الانتخابات.

ووفقا للجدول الجديد تُجرى عملية التصويت داخل مصر فى الـ30 دائرة ملغاة بأحكام الإدارية العليا يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجاري، فيما تُعلن النتيجة لهذه الجولة الانتخابية في يوم 18 ديسمبر الجاري، في حين ستجرى جولة الإعادة - حال اقتضى الأمر - يومي 31 ديسمبر الجاري والأول من يناير المقبل خارج البلاد، ويومي 3 و4 يناير المقبل بالداخل، بحيث تُعلن النتيجة يوم 10 يناير المقبل وهو آخر موعد لانتهاء الانتخابات.