ضبط مرتكب واقعة التعدى على موظفة بسلاح أبيض داخل شركة خاصة فى الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 ديسمبر 2025 01:25 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام شخص بالتعدى على موظفة بسلاح أبيض بإحدى الشركات الخاصة محل عملها بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 ديسمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من موظفة بشـركة تمويل مشروعات صغيرة مقيمة بمنطقة بدائرة القسم، بقيام زوج شقيقتهان سائق مقيم بذات الدائرة، بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثاً إصابتها بجرح قطعى بالوجه حال تواجدها بالشركة محل عملها لخلافات عائلية بينهما.

وأمكن ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته الأداة المُستخدمة فى التعدى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .