موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 ديسمبر 2025 01:25 مساءً - يختتم المنتخب المصري لكرة القدم، بقيادة مديره الفني حسام حسن، تحضيراته النهائية لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب هذا الشهر، بمواجهة ودية قوية أمام نظيره النيجيري.

وتقرر إقامة المباراة الودية بين مصر ونيجيريا في تمام الثامنة مساء الثلاثاء، وذلك على استاد القاهرة، في اختبار جدي لـ"العميد" للوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبين قبل السفر للمشاركة في البطولة القارية.

ودية نيجيريا البروفة الأخيرة للفراعنة

ويستعد منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، للقاء نيجيريا وديا الثلاثاء، قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية التي تحضتنها المغرب الشهر الجاري.

وتأتي هذه الودية كفرصة أخيرة لحسم الرتوش الأخيرة للتشكيلة الأساسية والخطط التكتيكية لمنتخب مصر فى البطولة الأفريقية.

قائمة منتخب مصر فى أمم أفريقيا

وجاءت قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي، وخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.