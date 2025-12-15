الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار خلال ساعات وتتوقع وصولها إلى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 ديسمبر 2025 02:19 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

واضافت هيئة الأرصاد: يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والمناطق الشمالية من شمال الصعيد .

ويشهد اليوم الإثنين 15 ديسمبر، يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 20 درجة.

الصغرى 13 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 20 درجة.

الصغرى 13 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 19 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 23 درجة.

الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 24 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 24 درجة.

الصغرى 12 درجة.