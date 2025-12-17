محافظ القاهرة يترأس اجتماع غرفة عمليات متابعة إعادة انتخابات النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 10:24 صباحاً - يترأس الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والتي أُقيمت داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة الإجراءات والتيسيرات التي اتخذتها المحافظة لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025، والتي انطلقت في التاسعة صباح اليوم وتستمر على مدار يومي 17 و18 ديسمبر.

تنسيق كامل مع الجهات المعنية

وأكد محافظ القاهرة وجود ربط مباشر بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن دور المحافظة يقتصر على تقديم الدعم اللوجيستي الكامل للقائمين على إدارة العملية الانتخابية.

جاهزية المقار الانتخابية بالقاهرة

وأشار المحافظ إلى جاهزية جميع المقار الانتخابية بالعاصمة لاستقبال الناخبين خلال جولة الإعادة، موضحًا أن عدد الناخبين في القاهرة يبلغ نحو 3 ملايين و531 ألفًا و498 ناخبًا، موزعين على 7 لجان عامة تضم 298 لجنة فرعية داخل 132 مركزًا انتخابيًا، ويتنافس المرشحون خلالها على 10 مقاعد.

مناطق جولة الإعادة بالقاهرة

وأوضح محافظ القاهرة أن جولة الإعادة تُجرى في ثلاث مناطق انتخابية هي: الجنوبية، والشمالية، والشرقية، بينما حُسمت نتائج مقاعد المرشحين بالمنطقة الغربية خلال الجولة الأولى.

توزيع المراكز واللجان الانتخابية

وبيّن أن المنطقة الجنوبية تضم 71 مركزًا انتخابيًا بها 150 لجنة فرعية، بينما تضم المنطقة الشمالية 23 مركزًا انتخابيًا بها 66 لجنة فرعية، وتضم المنطقة الشرقية 38 مركزًا انتخابيًا بها 82 لجنة فرعية.

تفاصيل الدوائر والمقاعد محل الإعادة

وتُجرى جولة الإعادة على 10 مقاعد بمحافظة القاهرة موزعة على عدد من الدوائر، تشمل:

الدائرة الثالثة ومقرها قسم شرطة الزاوية الحمراء، ومخصص لها مقعدان، وتُجرى الإعادة على مقعد واحد.

الدائرة الخامسة ومقرها قسم حدائق القبة، ومخصص لها مقعد واحد، وتُجرى الإعادة على المقعد ذاته.

الدائرة العاشرة ومقرها قسم شرطة المطرية، ومخصص لها مقعدان، وتُجرى الإعادة على المقعدين.

الدائرة الحادية عشرة ومقرها قسم شرطة المرج، ومخصص لها مقعدان، وتُجرى الإعادة على مقعد واحد.

الدائرة الخامسة عشرة ومقرها قسم شرطة الخليفة، ومخصص لها مقعد واحد، وتُجرى الإعادة على المقعد ذاته.

الدائرة السابعة عشرة ومقرها قسم شرطة البساتين، ومخصص لها 3 مقاعد، حُسم مقعدان منها، وتُجرى الإعادة على مقعد واحد.

الدائرة التاسعة عشرة ومقرها قسم شرطة حلوان، ومخصص لها 3 مقاعد، وتُجرى الإعادة عليها جميعًا لعدم حسمها في الجولة الأولى.

متابعة مستمرة وتيسير للناخبين

وأكد محافظ القاهرة وجود متابعة مستمرة للعملية الانتخابية على مدار الساعة، بهدف تقديم جميع التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

دعوة للمشاركة وإظهار الوجه الحضاري

ودعا محافظ القاهرة المواطنين إلى التوجه لصناديق الاقتراع لإظهار الوجه الحضاري للدولة المصرية، وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ودورها إيجابي في دعم المسيرة الديمقراطية للوطن.