ناخب من ذوي الهمم يصوت في الانتخابات البرلمانية بالمطرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 02:19 مساءً - حرص ناخب من ذوى الإعاقة على الحضور و الإدلاء بصوته في جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية، في دائرة المطرية، فلم تمنعه إعاقته من المشاركة في هذا الاستحقاق الدستورى.

واستند الناخب على عكاز طبي لمساعدته على الوصول لصندوق الاقتراع والإدلاء بصوته في الانتخابات.

مواطن من ذوى الاعاقة يدلى يبصوته

جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب

وبدأ اليوم المصريون بالتصويت بجولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب 2025، وتُجرى عملية الاقتراع على مدار يومى الأربعاء والخميس ، على أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.