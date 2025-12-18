مانشستر سيتي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بثنائية أمام برينتفورد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 12:31 صباحاً - تأهل فريق مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة «كاراباو»، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على ضيفه برينتفورد، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وسجل الفرنسي ريان شرقي هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف البرازيلي سافينيو الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليؤكد عبور حامل اللقب إلى المربع الذهبي للبطولة.

مانشستر سيتي ضد برينتفورد

وواصل مانشستر سيتي عروضه القوية ونتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، وقوة كتيبته تحت القيادة الفنية للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، في إطار سعيه لمواصلة مشواره نحو الحفاظ على اللقب.

مان سيتي ضد برينتفورد

في المقابل، سعى فريق برينتفورد لتحقيق مفاجأة وإقصاء حامل اللقب، معتمدًا على التنظيم الدفاعي وسرعة التحولات الهجومية، إلا أن خبرة لاعبي السيتي حسمت المواجهة لصالح أصحاب الأرض. ويعيش مانشستر سيتي حالة فنية ومعنوية مميزة، بعدما حقق خمسة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، ليؤكد عودته القوية قبل الدخول في مراحل حاسمة من الموسم.

غياب عمر مرموش عن السيتي

وغاب اللاعب المصري عمر مرموش عن صفوف مانشستر سيتي، بسبب انضمامه إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، حيث يبدأ «الفراعنة» مشوارهم بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر، ثم جنوب أفريقيا يوم 26، ويختتمون دور المجموعات بلقاء أنجولا يوم 29 من الشهر ذاته.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد

- حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

- خط الدفاع: لويس – خوسانوف – ناثان آكي – أوريلي.

- خط الوسط: نيكو أوريلي – ريندرز – بوب.

- خط الهجوم: ريان شرقي – سافينيو – موكاسا.