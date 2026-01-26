الأرصاد الجوية : رياح مثيرة للأتربة واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 11 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 11:20 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين 26 يناير 2026، طقسا شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء

شبورة صباحا

ومن المتوقع أن يشهد الطقس فرص نشاط رياح تتراوح سرعتها من (35) إلى (45) كم س على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وقد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض الطرق، مع وجود أتربة عالقة بالجو على مناطق من جنوب الصعيد.

نشاط رياح

ويشهد الطقس اضطراب فى الملاحة البحرية على سواحل السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3.5 متر .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم ، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 24 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 23 درجة.

الصغرى 11 درجة.



- الطقس فى مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 26 درجة.

الصغرى 08 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 26 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 27 درجة.

الصغرى 12 درجة.