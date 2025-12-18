ضبط سيدتين بالسويس وبحوزتهما عدد من البطاقات الشخصية لبعض الناخبين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 04:29 مساءً - فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة فيصل بالسويس من ضبط (سيدتين) بمحيط الدائرة ، وبحوزتهما عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومجموعة من الأوراق مدون بها أسماء الناخبين وأوراق إرشادية ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق