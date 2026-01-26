خدمات مرورية بالتزامن مع تنفيذ أعمال توسعة كوبرى مصر للطيران بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 02:24 صباحاً - تزامناً مع بدء أعمال توسعة كوبرى مصر للطيران، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة للتعامل مع أية كثافات متوقعة، والعمل على تسيير الحركة المرورية بالشكل الأمثل.

وتستلزم الأعمال تنفيذ غلق كلي لمسطح كوبرى مصر للطيران في الاتجاه القادم من أسفل كوبرى الطيران وصولاً إلى شارع الميرغني، وذلك لتنفيذ أعمال القواعد الخرسانية الخاصة بالكوبرى، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 25/1/2026 ولمدة ثلاثة أشهر فقط.

وفي هذا الإطار، سيتم إجراء تحويلات مرورية حيث يتم تحويل حركة المركبات إلى أعلى كوبرى مصر للطيران، ثم الدوران والعودة من المأوى الدوراني بأول شارع الحرية، وصولاً إلى شارع الميرغني.

ومن جانبها، تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة التنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال، مع توفير الخدمات المرورية والمساعدات الفنية وكافة وسائل الإرشاد والتحذير الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، وذلك حرصاً على أمن وسلامة المواطنين.