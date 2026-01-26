نتيجة مباراة الزمالك ضد المصري في كأس الكونفدرالية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 02:23 صباحاً - فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة الزمالك والمصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في مباراة اتسمت بالندية والحذر الدفاعي من الجانبين.

دخل الفريقان اللقاء بطموحات كبيرة، خاصة المصري الذي يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما سعى الزمالك لمواصلة المنافسة وتعزيز موقعه في الوصافة.

ملخص مباراة الزمالك ضد المصري

جاء الشوط الأول متكافئًا إلى حد كبير، مع أفضلية نسبية للمصري في بعض الفترات، حيث شكل عميد صوافطة ودغموم خطورة على مرمى الزمالك، في حين كاد الأبيض أن يفتتح التسجيل عبر رأسية حسام عبد المجيد وتسديدة بيزيرا، لكن تألق الحارس محمود حمدي حال دون ذلك. كما ظهر محمد عواد بشكل مميز وأنقذ مرمى الزمالك من فرصة محققة، لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

في الشوط الثاني، استمرت المحاولات الهجومية من الفريقين دون فاعلية حقيقية أمام المرمى، مع اعتماد الزمالك على التبديلات لتنشيط الخط الأمامي، بمشاركة محمد السيد وعدي الدباغ ثم أحمد حمدي وأحمد شريف لاحقًا.

في المقابل، أضاع المصري أكثر من فرصة خطيرة أبرزها عن طريق صلاح محسن الذي أهدر فرصتين متتاليتين، وسط تماسك دفاعي واضح من الزمالك.

ورغم تبادل السيطرة والضغط في الدقائق الأخيرة، فشل الفريقان في هز الشباك، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، وهي نتيجة أبقت الصراع مفتوحًا في المجموعة، وأجلت حسم بطاقات التأهل للجولات المقبلة من البطولة الإفريقية.