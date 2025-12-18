5 لاعبين على رادار الزمالك فى الشتاء رغم إيقاف القيد.. تعرف عليهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 05:23 مساءً - رغم أزمة إيقاف القيد التي تهدد نادى الزمالك فى الميركاتو الشتوى، بشكل القضايا الموقعة على النادى لدى الاتحاد الدولى فيفا، والخاصة بالمستحقات المتأخرة لعدد من المدربين واللاعبين السابقين، كذلك بعض الأندية، إلا أن هناك طريق موازى يسير فيه مسئولو النادى لتأمين خطة الصفقات المقرر التعاقد معها في الشتاء.

حامد حمدان على رأس المطلوبين بالزمالك فى يناير

وهناك أكثر من لاعب دخل اهتمامات مسئولى نادى الزمالك الفترة الأخيرة، تمهيدا للتعاقد معهم أو بعضهم وفقا للمراكز التي تحتاج إلى تدعيم في الفريق، وعلى رأسهم كل من حامد حمدان وهادى رياض لاعبا بتروجت، مودى ناصر وكالوشا ثنائى إنبى، بالإضافة إلى أحمد عيد.

حامد حمدان وهادى رياض

تعد مفاوضات الزمالك مع حامد حمدان الأكثر جدية خاصة أنها بدأت الصيف الماضى، إلا أن بتروجت رفض رحيل اللاعب للزمالك، مع اتفاق مبدأى مع مسئولي الأبيض على رحيل اللاعب في الشتاء مقابل 20 مليون جنيه، ورغم أن هناك أندية أخرى دخلت في الصفقة، إلا أن الزمالك يستند على الاتفاق السابق مع بتروجت.

وفيما يخص هادى رياض فهناك اهتمام بضمه في الزمالك، لكن هناك ترقب في الزمالك لفك القيد أولا حتى يتسنى للنادى إتمام الصفقات.

ثنائى إنبى مودى ناصر وكالوشا فى القائمة

دخل مودي ناصر، لاعب وسط فريق إنبي، دائرة اهتمامات نادى الزمالك، لتدعيم خط الوسط بالفريق الأبيض خلال الميركاتو الشتوى، في ظل انتهاء عقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى نادٍ في يناير، وأبدى مسئولو نادى إنبى مرونة فى الموافقة على بيع مودى ناصر لاعب الفريق، بشرط وصول عرض مناسب يلبى طموح الإدارة من الناحية المادية، كما يرغب مسئولو الزمالك فى ضم أحمد خليل كالوشا لاعب إنبى أيضا، لكن القيد يؤجل إرسال عروض رسمية لضم أي لاعب.

لاعب المصرى يدخل اهتمامات الزمالك

كما دخل أحمد عيد ظهير أيمن فريق المصرى دائرة المرشحين للانضمام للزمالك في يناير، خاصة أن عقده ينتهى مع ناديه بنهاية الموسم، ويسعى الزمالك لحسم الصفقة في ظل اهتمام الأهلى بضم اللاعب أيضا.