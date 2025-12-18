خلال الساعة الأخيرة .. احتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية بجنوب سيناء (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 09:31 مساءً - شهدت لجان إعادة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بمحافظة جنوب سيناء إقبالًا كثيفًا من المواطنين خلال الفترة المسائية، للمشاركة في التصويت والإدلاء بأصواتهم، وذلك قبل ساعات قليلة من غلق اللجان في ختام اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات.

واحتشد المواطنون أمام مقار اللجان عقب انتهاء فترة الراحة مباشرة، حيث لوحظت كثافة ملحوظة داخل اللجان ومحيطها، خاصة لجان السيدات، وسط أجواء من التنظيم والانضباط، فيما يستمر التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تبدأ أعمال فرز الأصوات فور غلق اللجان مباشرة.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أن العملية الانتخابية تسير في هدوء وانتظام تام، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات لم تتلقَ أي شكاوى، ولم يتم رصد أية تجاوزات داخل أو خارج اللجان حتى الآن.

وفي هذا السياق، صرّح اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بأن الإقبال الملحوظ من المواطنين يعكس وعيهم الوطني وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المحافظة سخّرت كافة إمكاناتها لتوفير مناخ آمن ومنظم يضمن سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وأضاف المحافظ أن هناك تنسيقًا كاملاً بين جميع الجهات التنفيذية والأمنية لتأمين اللجان وتقديم الدعم اللازم للناخبين حتى انتهاء عملية التصويت.

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء من خلال 10 لجان انتخابية موزعة على مدن الدائرة، بواقع لجنة عامة و5 لجان فرعية بمدينة طور سيناء، ولجنتين فرعيتين بمدينة رأس سدر، ولجنة فرعية واحدة بكل من مدينتي أبو زنيمة وأبو رديس، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 67,932 ناخبًا وناخبة.